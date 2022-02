Caos a cinque stelle, sospesa l’elezione di Conte a capo del Movimento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scorso agosto il M5S ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte quale suo Presidente. Oggi 7 febbraio, dopo 6 mesi, il giudice della Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso le due delibere. La prima, quella di modifica dello statuto e, soprattutto, la seconda, quella che certificava la scelta dei militanti, a furor di popolo, di eleggere Conte leader. Il tutto nel bel mezzo dello scontro aperto fra lo stesso Conte e Luigi Di Maio. Perché Conte sarebbe ‘illegittimo’ I provvedimenti sono stati resi inefficaci in via cautelare. Per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” che ha portato alla modifica dello statuto dei pentastellati e alla nomina di Giuseppe Conte a Presidente. In primo luogo, sostiene il giudice, a causa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scorso agosto il M5S ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppequale suo Presidente. Oggi 7 febbraio, dopo 6 mesi, il giudice della Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso le due delibere. La prima, quella di modifica dello statuto e, soprattutto, la seconda, quella che certificava la scelta dei militanti, a furor di popolo, di eleggereleader. Il tutto nel bel mezzo dello scontro aperto fra lo stessoe Luigi Di Maio. Perchésarebbe ‘illegittimo’ I provvedimenti sono stati resi inefficaci in via cautelare. Per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” che ha portato alla modifica dello statuto dei pentastellati e alla nomina di Giuseppea Presidente. In primo luogo, sostiene il giudice, a causa ...

