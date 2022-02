Billie Eilish interrompe il concerto e fa soccorrere un fan in difficoltà respiratorie (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fuori programma a un concerto di Billie Eilish , che ha da pochi giorni iniziato dagli Stati Uniti il suo tour mondiale . Durante lo show alla State Farm di Atlanta, la cantante si è accorta che una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fuori programma a undi, che ha da pochi giorni iniziato dagli Stati Uniti il suo tour mondiale . Durante lo show alla State Farm di Atlanta, la cantante si è accorta che una ...

Billie Eilish ha fatto uno splendido gesto per una fan a un suo concerto The show must go on? Non sempre. A volte è più importante fermare lo spettacolo ed è proprio quanto ha deciso di fare lo scorso weekend Billie Eilish . La cantautrice 20enne è finalmente potuta tornare in tour e proporre dal vivo le canzoni del suo secondo album, " Happier Than Ever ", dopo il periodo forzato lontana dai palchi a ...

