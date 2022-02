Arrestato detenuto evaso dal carcere di Bellizzi Irpino: era in Francia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cronaca di Avellino: Arrestato a Metz (in Francia) uno dei detenuti evaso dal carcere di Bellizzi Irpino nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. Era segnalato come sospetto radicalizzato. Arrestato a Metz, città della Francia, H.K., 40 anni, detenuto evaso nella notte tra il 10 e l’11 gennaio scorso dal carcere di Bellizzi Irpino. A bloccarlo Leggi su 2anews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cronaca di Avellino:a Metz (in) uno dei detenutidaldinella notte tra il 10 e l’11 gennaio. Era segnalato come sospetto radicalizzato.a Metz, città della, H.K., 40 anni,nella notte tra il 10 e l’11 gennaio scorso daldi. A bloccarlo

resistenzasvran : Arrestato in Francia detenuto evaso da Avellino: 'Precedenti per droga, sospetto radicalizzato' - resistenzasvran : Arrestato in Francia detenuto 'radicalizzato' evaso da Avellino - Ottopagine - resistenzasvran : Arrestato in Francia il detenuto radicalizzato evaso ad Avellino, l'altro è ancora ricercato - Fanpage - Virus1979C : E’ stato arrestato a Metz, in Francia, Hassin Kalifi, 40 anni, evaso l’11 gennaio scorso dal carcere di Avellino. A… - LaCnews24 : Il 38enne denunciato era detenuto per altra causa. Era tornato in libertà a seguito di un provvedimento di messa in… -