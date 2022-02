Windbound gratis dal 10 febbraio su Epic Games Store (Di domenica 6 febbraio 2022) Windbound, gioco d’azione/avventura indie, sarà gratis su Epic Games Store dal 10 febbraio alle ore 17 fino al 17 febbraio prossimo per i PC Windows. Continua con grande successo l’iniziativa che vede Epic regalare ogni settimana un nuovo gioco per PC e capita che qualche titolo sia di quelli per cui vale davvero la pena. Se, nel periodo natalizio, hai perso l’occasione di scaricare nuovi giochi ogni giorno, non perderti i giochi gratis settimanali dello Store. Giochi per PC gratis dalla A alla Z Windbound è gratis per una settimana La protagonista, Kara, naviga attraverso una serie di arcipelaghi alla ricerca degli altri membri sopravvissuti della sua tribù colpiti ... Leggi su pantareinews (Di domenica 6 febbraio 2022), gioco d’azione/avventura indie, saràsudal 10alle ore 17 fino al 17prossimo per i PC Windows. Continua con grande successo l’iniziativa che vederegalare ogni settimana un nuovo gioco per PC e capita che qualche titolo sia di quelli per cui vale davvero la pena. Se, nel periodo natalizio, hai perso l’occasione di scaricare nuovi giochi ogni giorno, non perderti i giochisettimanali dello. Giochi per PCdalla A alla Zper una settimana La protagonista, Kara, naviga attraverso una serie di arcipelaghi alla ricerca degli altri membri sopravvissuti della sua tribù colpiti ...

Advertising

giannifioreGF : #Windbound gratis dal 10 febbraio su #EpicGames Store: - tuttoteKit : #Windbound sarà gratis su Epic Games Store #5LivesStudios #DeepSilver #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - Tech_Gaming_it : Yooka-Laylee and the Impossible Lair disponibile GRATIS nell'Epic Games Store. Il prossimo gioco sarà Windbound - svarioken : ?? Su store Epic, Yooka-Laylee and the Impossible Lair in regalo! • -

Ultime Notizie dalla rete : Windbound gratis Giochi gratis PC: Epic Games regala un fantastico platform! Come al solito, per riscattare i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino a settimana prossima, quando lo store Epic metterà a disposizione di tutti: Windbound.

Epic Games Store: ecco i nuovi giochi gratis della settimana! ...ne sono susseguiti diversi " come il giveaway di Origin attualmente in corso Questa settimana sono stati annunciati i nuovi giochi gratis , che si potranno scaricare dal 10 al 17 febbraio : Windbound ...

Windbound sarà gratis su Epic Games Store tuttoteK Koulibaly, il rinnovo non è impossible: i dettagli Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. (tuttoteK) Windbound gratis su Epic Games Store —. Se questo è il titolo riscattabile e ...

Epic Games Store svela il nuovo gioco gratis: vi ricorderà Zelda Windbound gratis su Epic Games Store —. Se questo è il titolo riscattabile e scaricabile adesso, il nuovo gioco gratis per la prossima settimana (e disponibile fino al 17 febbraio) è invece Windbound, ...

Come al solito, per riscattare i prossimi giochitoccherà attendere fino a settimana prossima, quando lo store Epic metterà a disposizione di tutti:...ne sono susseguiti diversi " come il giveaway di Origin attualmente in corso Questa settimana sono stati annunciati i nuovi giochi, che si potranno scaricare dal 10 al 17 febbraio :...Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. (tuttoteK) Windbound gratis su Epic Games Store —. Se questo è il titolo riscattabile e ...Windbound gratis su Epic Games Store —. Se questo è il titolo riscattabile e scaricabile adesso, il nuovo gioco gratis per la prossima settimana (e disponibile fino al 17 febbraio) è invece Windbound, ...