Terza medaglia italiana a Pechino, Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino: "È tutta per mio cugino" (Di domenica 6 febbraio 2022) Terza medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nel singolo maschile di slittino. L'oro è andato al tedesco Johannes Ludwig, l'argento all'austriaco Wolfgang Kindl. Lo slittinista azzurro, cugino di Kevin Fischnaller - risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi - ha difeso il terzo posto dall'assalto di Felix Loch e del lettone Kristers Aparjods. L'azzurro ha costruito il suo podio facendo registare il tempo di 57''420 nell'ultima manche, nelle tre precedenti aveva chiuso col crono di 57''361, 57''444 e 57''461. All'Italia mancava una medaglia nello slittino dal bronzo di Armin Zoggeler ai Giochi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022)per l'Italia ai Giochi Olimpici di2022.ha conquistato ilnel singolo maschile di. L'oro è andato al tedesco Johannes Ludwig, l'argento all'austriaco Wolfgang Kindl. Lo slittinista azzurro,di Kevin- risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi - ha difeso il terzo posto dall'assalto di Felix Loch e del lettone Kristers Aparjods. L'azzurro ha costruito il suo podio facendo registare il tempo di 57''420 nell'ultima manche, nelle tre precedenti aveva chiuso col crono di 57''361, 57''444 e 57''461. All'Italia mancava unadaldi Armin Zoggeler ai Giochi di ...

Advertising

Eurosport_IT : SEI GRANDE DOMINIKKKKKKKK!!!! ???? Dominik Fischnaller regala la terza medaglia olimpica all'Italia: è un BRONZO me… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - sportface2016 : +++DOMINIK #FISCHNALLER MEDAGLIA DI BRONZO NELLO SLITTINO, TERZA MEDAGLIA ITALIANA+++ #Luge #Beijing2022WinterOlympics - StaserasolounTG : RT @Eurosport_IT: SEI GRANDE DOMINIKKKKKKKK!!!! ???? Dominik Fischnaller regala la terza medaglia olimpica all'Italia: è un BRONZO meritati… - ParliamoDiNews : Bronzo per Dominik Fischnaller nello slittino, terza medaglia Italia – Libero Quotidiano #bronzo #dominik… -