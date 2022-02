Taranto | sequestri di ricci e di quintali di cozze | sanzioni a parcheggiatori abusivi Polizia

Leggi su noinotizie

(Di domenica 6 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Come di consueto proseguono i controlli del personale del Commissariato sezionale Borgo nelle vie del centro città volti al contrasto di ogni forma di illegalità che possa recare disturbo ed allarme sociale alla cittadinanza. Particolare attenzione è stata posta al contrasto del deprecabile fenomeno deiche, anche in violazione dei provvedimenti dicui sono sottoposti, continuano nello svolgimento della loro illegale attività. 6 le denunce in stato di libertà per la violazione della misura del DASPO urbano, ai quali altrettantierano sottoposti. Stessa sorte ad altre 8 persone in gran parte residenti nella provincia perché destinatari del divieto di ritorno nel Capoluogo. Altri sei ...