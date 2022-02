Risultati classifica Serie A live | impresa Cagliari | il Napoli si sblocca | Samp in controllo

(Di domenica 6 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata diA che si svolgerà tra sabato 5 e lunedì 7 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Quinto turno del girone di ritorno che scatterà dalla Capitale laddove Mou vuole ripartire a tutta birra contro un Grifone assetato di punti. Ma il piatto forte è il derby meneghino del tardo pomeriggio, prima della delicata sfida per la Lazio al Franchi. La domenica si apre con l’Atalanta a pranzo, mentre alle 15 ilva a caccia in Laguna, in attesa dell’esordio di Vlahovic in maglia Juve nel match serale. A chiudere, il posticipo del ...

Divise da un solo punto in, le due squadre sperano di lasciarsi alle spalle inegativi ottenuti prima della sosta del campionato. Andreazzoli e Mihajlovic ©LaPresseReduce da tre ...... si presenta all'appuntamento in testa alla, a pari merito prorpio con il Modena, con 55 ...Reggiana che è lì in vetta dalla prima giornata di campionato e non accenna a calare nei...D1 Arkema – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Olympique Lyonnais e Girondins de Bordeaux. La partita è in programma il 6 febbraio 2022 alle 14:45. La nostra diretta ti offre ...Senza Joao Pedro, c'è stata la defezione del centravanti Pavoletti: "Oggi avrebbe giocato se ne fosse stato in grado: anche gli attaccanti nel calcio moderno devono pressare alto e forte, per non ...