“Questi due mi fanno così ridere”: Delia Duran spara a zero, poi fa un annuncio choc (Di domenica 6 febbraio 2022) L’attrice venezuelana Delia Duran si è lasciata andare a un annuncio scioccante sula sua relazione con Alex Belli. Delia Duran – Screenshot MediasetplayDelia Duran scrive un nuovo capitolo della telenovela tra lei e Alex Belli, esprimendosi in maniera severa e facendo poi un annuncio che dovrebbe preoccupare seriamente lo stesso Alex. Il rapporto tra i due era fermo all’ultimo confronto avvenuto in diretta nel serale del Grande Fratello Vip, quando Delia ha spiegato con fermezza ad Alex la sua posizione: la loro relazione andrà ridiscussa con un faccia a faccia, ma solo quando lei uscirà dalla Casa di Cinecittà. Ma nelle ultime ore la Duran ha fatto un passo in avanti, lasciando intendere quelle che ... Leggi su ck12 (Di domenica 6 febbraio 2022) L’attrice venezuelanasi è lasciata andare a unscioccante sula sua relazione con Alex Belli.– Screenshot Mediasetplayscrive un nuovo capitolo della telenovela tra lei e Alex Belli, esprimendosi in maniera severa e facendo poi unche dovrebbe preoccupare seriamente lo stesso Alex. Il rapporto tra i due era fermo all’ultimo confronto avvenuto in diretta nel serale del Grande Fratello Vip, quandoha spiegato con fermezza ad Alex la sua posizione: la loro relazione andrà ridiscussa con un faccia a faccia, ma solo quando lei uscirà dalla Casa di Cinecittà. Ma nelle ultime ore laha fatto un passo in avanti, lasciando intendere quelle che ...

Advertising

pietroraffa : Mahmood a 29 anni ha già vinto 2 Festival di Sanremo. E Blanco, a 18 anni, ne ha appena vinto uno insieme a lui. Ta… - MarioManca : Oltre il 50% del televoto per questi due pezzi di cuore che vedremo a maggio a Torino ?? #MahmoodBlanco #Sanremo2022 - ignaziocorrao : Serve una #mobilitazione dei cittadini e delle istituzioni a tutti i livelli per difendere questi due #territori st… - Valenti37659542 : RT @velisaaaav: io ancora se devo essere sincera, non ho superato ancora questa uscita, e sono proprio sicura che l’amore vincerà su tutto… - liaastyles : RT @vuqueliott: Abbiamo scoperto perché oggi gianni era ubriaco da mara Ha fatto festa con questi due sconnessi #DietroFestival https://t… -