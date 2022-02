Palomino gol, record per l’Atalanta: nessun altro così in Europa (Di domenica 6 febbraio 2022) . La squadra di Gasperini è l’unica nei top 5 campionati Con José Luis Palomino, diventano 17 i marcatori stagionali dell’Atalanta in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. La Dea si conferma squadra totale, in grado di mandare a rete tutti i suoi effettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . La squadra di Gasperini è l’unica nei top 5 campionati Con José Luis, diventano 17 i marcatori stagionali delin Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. La Dea si conferma squadra totale, in grado di mandare a rete tutti i suoi effettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

