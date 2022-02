Mattarella e i poteri esterni. Sapelli spiega un equivoco

Leggi su formiche

(Di domenica 6 febbraio 2022) Del discorso pronunciato dalla suprema autorità dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio, nel corso del suo insediamento, mi ha colpito una frase molto significativa. Richiama un dibattito intellettuale intenso quanto ahimé lontano dalla discussione in corso nelle élite politiche o nella classe politica che dir si voglia. E richiama l’essenza stessa dei destini che ci attendono in futuro e che il presidente bene ha fatto a evocare, anche se in forma sintetica e per i più quasi enigmatica, oppure, peggio, ascoltata e letta in guisa solamente retorica. Questo passaggio evoca, invece, la sostanza dei problemi che incombono sulle democrazie liberali e sociali del mondo contemporaneo. Ecco qui la sintetica citazione: “economici sovranazionali, tendono a prevalere e a imporsi. Aggirando il processo democratico”. E allora, da ...