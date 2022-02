Mark Henry: “Stanno eccessivamente pushando Goldberg, giusto il rifiuto dei fan” (Di domenica 6 febbraio 2022) Goldberg sia una vera e propria leggenda nel mondo del wrestling. L’ex campione Universale. Assente dagli show WWE da Crown Jewel, è tornato nell’episodio di questa settimana di Friday Night Smackdown, sfidando Roman Reigns per il titolo. Il match è stato ufficializzato per Elimination Chamber, evento che si svolgerà in Arabia Saudita. Inutile dire che questa scelta sia stata fortemente criticata dai fan, e non solo da loro. “Non è colpa di Bill, ma…” Mentre parlava su Busted Open, Mark Henry ha parlato del ritorno di Goldberg in WWE. Henry ha criticato la WWE per aver pushato a forza Goldberg, senza meriti: “C’è potere nel ‘dare’. Stanno mettendo Bill in una posizione in cui sta ‘prendendo’. E non è che si sia guadagnato il posto di #1 contender. Se ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022)sia una vera e propria leggenda nel mondo del wrestling. L’ex campione Universale. Assente dagli show WWE da Crown Jewel, è tornato nell’episodio di questa settimana di Friday Night Smackdown, sfidando Roman Reigns per il titolo. Il match è stato ufficializzato per Elimination Chamber, evento che si svolgerà in Arabia Saudita. Inutile dire che questa scelta sia stata fortemente criticata dai fan, e non solo da loro. “Non è colpa di Bill, ma…” Mentre parlava su Busted Open,ha parlato del ritorno diin WWE.ha criticato la WWE per aver pushato a forza, senza meriti: “C’è potere nel ‘dare’.mettendo Bill in una posizione in cui sta ‘prendendo’. E non è che si sia guadagnato il posto di #1 contender. Se ...

