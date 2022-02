LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: piove in Malesia, tutti ai box! In testa Bastianini (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03 Il profilo Twitter ufficiale di MotoGP annuncia che è caduta un po’ di pioggia su Sepang e quasi tutti ne hanno approfittato per andare a pranzo: For those wondering… some rain fell and everyone has taken the opportunity to go for lunch Hopefully we’ll see some bikes back out on track later #SepangTest pic.twitter.com/kp41AF3ulW — MotoGP (@MotoGP) February 6, 2022 8.00 Questi i tempi a tre ore dal termine della seconda giornata di Test: 1 P Bastianini, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In 3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In 4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03 Il profilo Twitter ufficiale diannuncia che è caduta un po’ di pioggia sue quasine hanno approfittato per andare a pranzo: For those wondering… some rain fell and everyone has taken the opportunity to go for lunch Hopefully we’ll see some bikes back out on track later #pic.twitter.com/kp41AF3ulW —(@) February 6,8.00 Questi i tempi a tre ore dal termine della seconda giornata di: 1 P, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In 3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In 4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi le ultime ore della seconda mattinata di #SepangTest - sportli26181512 : MotoGP, test di Sepang LIVE: risultati e tempi in diretta dalla Malesia: In corso la seconda giornata di test a Sep… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini al top con Ducati conferme per Aprilia - #MotoGP #Sepang… - gponedotcom : Piove al @sepangcircuit. Tutte le notizie e i tempi sul secondo giorno di test - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini e Ducati controllano la classifica - #MotoGP #Sepang #DIRETTA:… -