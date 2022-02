L'amica geniale: Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono amiche anche nella realtà? (Di domenica 6 febbraio 2022) Margherita Mazzucco e Gaia Girace, ovvero le due protagoniste de L'amica geniale, si frequentano anche nella realtà? A rispondere a questa domanda sono state proprio le dirette interessate. Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le protagoniste de L'amica geniale, contrariamente a quanto molti possano pensare, non si frequentano fuori dal set e non sono amiche. Le due giovani attrici si sono aperte a proposito della loro vita fuori dal set durante una serie di interviste recenti. Durante una conversazione pubblicata da Leggo, la Girace e la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022), ovvero le due protagoniste de L', si frequentano? A rispondere a questa domandastate proprio le dirette interessate., le protagoniste de L', contrariamente a quanto molti possano pensare, non si frequentano fuori dal set e non. Le due giovani attrici siaperte a proposito della loro vita fuori dal set durante una serie di interviste recenti. Durante una conversazione pubblicata da Leggo, lae la ...

