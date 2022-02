L’Amica Geniale 3: anticipazioni seconda puntata di domenica 13 febbraio 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) L'Amica Geniale 3 - Gaia Girace e Margherita Mazzucco Daniele Luchetti raccoglie il testimone da Saverio Costanzo e dirige le quattro puntate de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta, terzo capitolo della fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Otto episodi da cinquanta minuti circa che racconteranno l’ingresso ufficiale di Elena “Lenù” e Raffaella “Lila” nell’età adulta, in un contesto agitato e ricco di avvenimenti politici come sono stati gli anni ‘70. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 3×03 La cura: Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022) L'Amica3 - Gaia Girace e Margherita Mazzucco Daniele Luchetti raccoglie il testimone da Saverio Costanzo e dirige le quattro puntate de– Storia di chi Fugge e di chi Resta, terzo capitolo della fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Otto episodi da cinquanta minuti circa che racconteranno l’ingresso ufficiale di Elena “Lenù” e Raffaella “Lila” nell’età adulta, in un contesto agitato e ricco di avvenimenti politici come sono stati gli anni ‘70. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 3×03 La cura: Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di ...

