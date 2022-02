Hellas Verona | Tudor | «Stiamo bene nonostante le assenze»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Igorha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. Le parole dell’allenatore dell’Igorha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. Le parole dell’allenatore dell’: DICHIARAZIONI – «Faraoni e Caprari stanno male, avevano questo problema da una settimana. Sono giocatori che stanno facendo, non c’è Giovanni (Simeone ndr) squalificato, ma l’abbiamo preparata. Ci sono altri che hanno fatto due settimane di lavoro durante la sosta.. Casale a uomo su Vlahovic? Non lo posso dire, vediamo nella partita » L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le sue parole prima della sfida contro l'Hellas Verona: Gara complessa, all'andata gli scaligeri vinsero 2-1. Mancano pochi minuti all'inizio del posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, con la Juventus che affronterà l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano i 3 punti, fondamentali per riprendere la corsa verso ...