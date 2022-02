Giorgi-Alexandrova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta San Pietroburgo 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Camilaaffronterà Ekaterinaal primo turno del Wta 500 di San, torneo sul cemento indoor russo. L’azzurra, dopo buone prestazioni agli Australian Open, tenterà di farsi valere sul veloce prima della stagione sul rosso, sebbene l’impresa non sia delle più agevoli;, infatti, padrona di casa, possiede caratteristiche particolarmente affini alla superficie di riferimento e potrebbe creare più di qualche grattacapo alla maceratese.però parte con i favori del pronostico e, dopo l’affermazione di livello a Montreal, tenterà di replicare le medesime gesta e far sì che non si trattasse di un lampo improvviso e isolato; l’azzurra detiene colpi particolarmente violenti e difficili da contenere per qualsiasi avversaria: scontro di fuoco con ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi Alexandrova

Sportface.it

...turno di Camilaal Wta 500 di San Pietroburgo sarà parecchio complicato. Il primo match dovrebbe scivolare via senza troppi problema: la tennista marchigiana incontrerà Ekaterina, ...PROGRAMMA WTA SAN PIETROBURGO 2022 (LUNEDI 7 FEBBRAIO) SIBUR ARENA non prima delle ore 09.00 - Niemeier vs Andreeva a seguire -vsa seguire - Cornet vs (8) Mertens a seguire - ...Instagram L’eventuale secondo turno di Camila Giorgi al Wta 500 di San Pietroburgo sarà parecchio complicato. Il primo match dovrebbe scivolare via senza troppi problema: la tennista marchigiana ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 500 di San Pietroburgo 2022, per quanto concerne la giornata di lunedì 7 febbraio. In campo le atlete protagoniste sul cemento indoor russo, tra mat ...