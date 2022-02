Franco Scoglio | mare | concetti e matematica applicati al calcio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Luigi Pirandello scrisse che in Sicilia “l’uomo nasce isola nell’isola e rimane tale fino alla morte, anche vivendo lontano dall’aspra terra natìa circondata dalimmenso e geloso”. Più in generale chi passa l’infanzia vicino alla silenziosa forza delle acque salmastre – la casa natale dell’intellettuale girgentino è in campagna, a strapiombo sul– non si allontana mai davvero (almeno metaforicamente) da questo tanto placido quanto impetuoso compagno di giochi. Isola tra le isole, in quel distaccamento di Trinacria che volge alla penisola, a Lipari trova riparo il Dio Eolo, re dei venti. Nel fertile lembo di terra vulcanica, energetico ma instabile come una corrente d’aria muove i primi passi – non solo calcistici –, il Professore della pedata italica. “Niente poesia. Io ...