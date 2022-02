Emma Marrone ai tempi di Amici: com’è cambiata in questi anni (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma Marrone, ricordate com’era ai tempi di Amici? Da allora sono passati più di 10 anni. Il Settantaduesimo Festival di Sanremo si è concluso con il trionfo tutto meritato di Mahmood e Blanco che hanno conquistato la vittoria con il brano Brividi. Emma Marrone tra i big in gara ha lasciato il pubblico e i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 6 febbraio 2022), ricordate com’era aidi? Da allora sono passati più di 10. Il Settantaduesimo Festival di Sanremo si è concluso con il trionfo tutto meritato di Mahmood e Blanco che hanno conquistato la vittoria con il brano Brividi.tra i big in gara ha lasciato il pubblico e i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Agenzia_Ansa : A Sanremo22, per i bookmaker, i favoriti sono Elisa e Mahmood con Blanco. Ci sono poi Emma Marrone, La Rappresentan… - _the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - coldrain1210 : non sono d'accordo con la classifica generale perché secondo me Michele Bravi, La Rappresentatnte di Lista,Matteo R… - Real_pasquale_ : RT @tonyy_____: emma marrone ogni volta è così sanremo 2022 fancam -