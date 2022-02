Bergomi: 'L'Inter è una buona squadra ma senza Lukaku non può scappare via in classifica. Con Dzeko...' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, sottolinea una lacuna dei nerazzurri. "Mai avuta percezione ch... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022)venuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell', Beppe, sottolinea una lacuna dei nerazzurri. "Mai avuta percezione ch...

Advertising

ffalcone9938 : RT @marifcinter: Bergomi: 'Mai avuta percezione che l'Inter potesse scappare via. E' una buona squadra e gioca bene ma gli manca il giocato… - news24_inter : #Bergomi lancia l'allarme ?? : ecco perchè fatica l'#Inter - muntzer_thomas : RT @marifcinter: Bergomi: 'Mai avuta percezione che l'Inter potesse scappare via. E' una buona squadra e gioca bene ma gli manca il giocato… - gizzo97 : RT @marifcinter: Bergomi: 'Mai avuta percezione che l'Inter potesse scappare via. E' una buona squadra e gioca bene ma gli manca il giocato… - zazoomblog : Inter-Milan Bergomi: “I cambi del Milan hanno determinato il derby” News - #Inter-Milan #Bergomi: #cambi #Milan -