Bassetti: “Il Green pass ha fatto il suo tempo. E ora basta terrorismo sulle varianti” (Di domenica 6 febbraio 2022) L’infettivologo del San Martino: da oggi sarà usato anche il Paxlovid, l’ultima arma contro il Covid. “Con l’obbligo vaccinale per gli over 50 l’utilità del certificato verde passa in secondo piano e si può alleggerirne l’uso” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 6 febbraio 2022) L’infettivologo del San Martino: da oggi sarà usato anche il Paxlovid, l’ultima arma contro il Covid. “Con l’obbligo vaccinale per gli over 50 l’utilità del certificato verdea in secondo piano e si può alleggerirne l’uso”

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, Bassetti: 'A primavera va tolto'. - VargarMarzia : RT @LaVeritaWeb: Bassetti vaneggia di «amnistia per i non vaccinati» e sbaglia di grosso. Poi parla di riconciliazione e finalmente centra… - ste2364 : RT @IlPrimatoN: A Speranza sarà venuto un coccolone - Pollydolce : RT @LaVeritaWeb: Bassetti vaneggia di «amnistia per i non vaccinati» e sbaglia di grosso. Poi parla di riconciliazione e finalmente centra… - piemarcy : RT @LaVeritaWeb: Bassetti vaneggia di «amnistia per i non vaccinati» e sbaglia di grosso. Poi parla di riconciliazione e finalmente centra… -