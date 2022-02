Atalanta, infortunio per Zapata: allarme in casa orobica (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il portiere avversario si oppone a un colpo di testa prima di arrendersi. Tuttavia, la partita di Duvan Zapata è durata fino a quando non si è infortunato, al 71 ° minuto. Dopo aver subito il gol del 2-1 di Gaston Pereiro, la squadra di Orobic si è subito mossa alla ricerca del pareggio. Quindi anche Duvan Zapata ha avanzato i suoi sforzi e forse ha chiesto troppo al suo corpo senza essere completamente in forma. Il colombiano si è fermato e ha subito chiesto la sostituzione a Gian Piero Gasperini, comprendendo perfettamente che questo contrasto di pochi istanti fa era praticamente l'ultimo che avrebbe potuto fare in questa partita. L'allenatore ha poi inserito uno degli ultimi esordienti in casa orobica, Mihaila del Parma, giocatore con qualità completamente diverse dal suo ace. Aggiornato il 6 Febbraio ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il portiere avversario si oppone a un colpo di testa prima di arrendersi. Tuttavia, la partita di Duvanè durata fino a quando non si è infortunato, al 71 ° minuto. Dopo aver subito il gol del 2-1 di Gaston Pereiro, la squadra di Orobic si è subito mossa alla ricerca del pareggio. Quindi anche Duvanha avanzato i suoi sforzi e forse ha chiesto troppo al suo corpo senza essere completamente in forma. Il colombiano si è fermato e ha subito chiesto la sostituzione a Gian Piero Gasperini, comprendendo perfettamente che questo contrasto di pochi istanti fa era praticamente l'ultimo che avrebbe potuto fare in questa partita. L'allenatore ha poi inserito uno degli ultimi esordienti in, Mihaila del Parma, giocatore con qualità completamente diverse dal suo ace. Aggiornato il 6 Febbraio ...

