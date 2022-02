Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 Sanremo chiude in trionfo 13 | 4 mln – 64 9% E’ la finale più vista dal 2000

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - MarikaLaselva : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - Amoroso997 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - Mattiabuonocore : Quest'anno il momento della proclamazione è tornato prima delle 2 di notte: 9.441.000 - 73.31% (dalle 0.30 all'1.4… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 5 febbraio 2022: scopri chi ha vinto in prime time - #Ascolti #sabato #febbraio #2022: -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato

...20 " Apocalypse Now Redux (Film) Tv8 " ORE 21:30 " Karate Kid " per vincere domani (Film) Nove " ORE 21:25 " Casamonica " Le mani su Roma (Attualità)tv5 febbraio : Access ...Nella finale di5 febbraio, invece, Sabrina Ferilli non ha solo citato José, ma lo ha ...nostre pagelle a cantanti e ospiti della 72esima edizione I nostri voti ai look della finale Gli: ...Genova - Serata finale del Festival di Sanremo 2022, sabato 5 febbraio. Stasera si ascoltano nuovamente tutti i brani in gara fino ad arrivare ad annunciare la canzone vincitrice che rappresenterà ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 5 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2022. Su Rai 2 la serie FBI. Su Rai 3 La truffa ...