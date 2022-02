Aradeo | bomba carta | danni allo studio di un avvocato Nella notte

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unaè stata fatta esploderein piazza Carmine, ad, danneggiando lodi un. L’esplosione è avvenuto poco prima di mezza, innescata da un uomo incappucciato, che si sarebbe dileguato velocemente poco prima della deflagrazione, ma non tanto da sfuggire all’occhio delle videocamere collocate in zona. L’ordigno ha danneggiato i vetri e le finestre di alcune abitazioni e in particolare quelle dellodi unpenalista. Sul posto, i carabinieri, che stanno indagando sui responsabili, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. (leccesette.it) L'articolo...

