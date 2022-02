(Di domenica 6 febbraio 2022) Comunicato- Sono state approvate con il D.L. 5/2022 le “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” che entrano immediatamente in vigore nellaitaliana. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ANCoDiS: nuove regole covid a scuola. Un rischio calcolato o uno spericolato risiKo? - GiornaleLORA : ANCoDiS: nuove regole covid a scuola. Un rischio calcolato o uno spericolato risiKo? -

Ultime Notizie dalla rete : ANCoDiS nuove

Giornale L'Ora

...e come verrà affrontato il tema del riconoscimento retributivo e giuridico dellefigure professionali che stanno emergendo nella scuola. Ne parliamo con Rosolino Cicero, presidente dell'...... epidemiologi, giuristi?.tuttologi! ", spiega Rosolino Cicero , presidente. In arrivoregole Grande attesa c'è per le annunciate modifiche ai protocolli di gestione dei casi covid, ...Nel fronte sindacale c’è attesa per la presentazione da parte del ministro Bianchi dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto scuola.I problemi aperti sono tanti, a par ...La gestione quotidiana delle scuole durante la pandemia sta logorando i lavoratori: Dirigenti scolastici, insegnanti e Personale ATA in prima linea per portare avanti le attività didattiche e amminist ...