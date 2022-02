Allegri | “Scudetto? Il nostro problema è un altro”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Vince la Juventus allo Stadium contro l’Hellas Verona con un risultato finale di 2-0, grazie alle reti di Vlahovic e Zakaria. Il tecnico bianconero Massimilianoè intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita per commentare il match. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “È stata una partita tosta perché il Verona è una squadra che corre molto. Noi abbiamo approcciato bene, davanti abbiamo tanta qualità. Sono contento della prestazione, ma bisogna restare calmi. Oggi era importante vincere: c’era entusiasmo e c’erano nuovi giocatori. Bisogna fare i complimenti al Verona che ci ha messo in difficoltà“. “Dobbiamo continuare a lavorare: giovedì abbiamo la Coppa Italia, dobbiamo arrivare in semifinale. E poi domenica andiamo a Bergamo“. “? Non ci riguarda” “La quotariguarda Napoli, ...

"Lo? Riguarda le tre davanti, Inter, Milan e Napoli. Noi dobbiamo fare un passo alla volta - ha commentato a Dazn l'allenatore della Juve Massimilianodopo il 2 - 0 contro il Verona - . ......detto la sua in merito alla corsa. 'Credo che l'Inter abbia un qualcosa in più rispetto alle altre rivali in Italia , ma il campionato porta risultati impensabili. Penso che invece...Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus ... l'obiettivo è superare più turni possibili sia in Coppa sia in Champions League". SCUDETTO - "Il discorso Scudetto riguarda ...L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro ... andare in semifinale e poi penseremo all’Atalanta”. QUOTE. “La quota scudetto riguarda Napoli, Inter e ...