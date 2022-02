Susan Sarandon si scusa per aver paragonato il funerale di un poliziotto a un corteo fascista

(Di sabato 5 febbraio 2022)si èta attrso il suo profilo Twitter perildi una unsi èta attrso il suo profilo Twitter perscritto un'affermazione priva di sensibilità in cui haildi undi New York a un. L'attrice di 75 anni è stata criticata dagli utenti social a causa del pesante paragone a cui si è lasciata andare qualche giorno fa.si èta per l'errore ...

Advertising

CatelliRossella : Tweet di Susan Sarandon su funerali polizia NY fa discutere - Cinema - ANSA - lawetorder : RT @Ci1812: Rina Milano e’ la grande sarta che ha realizzato gli abiti di Drusilla: grande artigianato italiano! La Signora Milano e’ cono… - foggylady : RT @Ci1812: Rina Milano e’ la grande sarta che ha realizzato gli abiti di Drusilla: grande artigianato italiano! La Signora Milano e’ cono… - Ci1812 : Rina Milano e’ la grande sarta che ha realizzato gli abiti di Drusilla: grande artigianato italiano! La Signora Mi… - solocine : Tweet di Susan Sarandon su funerali polizia NY fa discutere -

Ultime Notizie dalla rete : Susan Sarandon

Agenzia ANSA

si è scusata attraverso il suo profilo Twitter per aver scritto un'affermazione priva di sensibilità in cui ha paragonato il funerale di un poliziotto di New York a un corteo fascista. ...Attiva in molte cause progressiste,negli ultimi anni si è mobilitata contro le violenze della polizia e ha partecipato alle marche del movimento Black Lives Matter .Susan Sarandon si è scusata attraverso il suo profilo Twitter per aver paragonato il funerale di un poliziotto a un corteo fascista. Susan Sarandon si è scusata attraverso il suo profilo Twitter ...Con Rivera è morto nella sparatoria che era seguita anche il suo compagno di pattuglia Wilbert Mora. Attiva in molte cause progressiste, Sarandon negli ultimi anni si è mobilitata contro le violenze ...