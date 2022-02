Spalletti spiega: “Questa è la differenza con l’Inter” (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza prima del match contro il Venezia, confrontando anche gli errori della sua squadra rispetto a quelli non fatti dall’Inter. Sul Venezia: “Non bisogna cadere nel tranello che sia una partita di passaggio. Il Venezia ha giocatori forti e un allenatore che sa fare il proprio mestiere. I miei sanno che la partita vera è Questa, non quella con l’Inter. Qualsiasi scenario si creerà però non deve cambiare niente per noi. Il Napoli è costruito per vincere ogni tipo di partita.“ Luciano Spalletti SSC Napoli Il confronto con l’Inter: “Se siamo dietro l’Inter è perché abbiamo perso punti in partite che potevano essere più abbordabili, è lì che dobbiamo crescere caratterialmente. l’Inter è stata brava a far sue ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Lucianoha parlato in conferenza prima del match contro il Venezia, confrontando anche gli errori della sua squadra rispetto a quelli non fatti dal. Sul Venezia: “Non bisogna cadere nel tranello che sia una partita di passaggio. Il Venezia ha giocatori forti e un allenatore che sa fare il proprio mestiere. I miei sanno che la partita vera è, non quella con. Qualsiasi scenario si creerà però non deve cambiare niente per noi. Il Napoli è costruito per vincere ogni tipo di partita.“ LucianoSSC Napoli Il confronto con: “Se siamo dietroè perché abbiamo perso punti in partite che potevano essere più abbordabili, è lì che dobbiamo crescere caratterialmente.è stata brava a far sue ...

