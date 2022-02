Slittino oggi, Pechino 2022: italiani in gara 5 febbraio, orari, programma, tv, streaming (Di sabato 5 febbraio 2022) E così, anche per lo Slittino, è tempo di iniziare davvero a fare sul serio per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing si incomincerà con le prime due manche della gara di singolo maschile, che nella giornata di domani andrà a consegnare le prime medaglie. LIVE Slittino, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: aggiornamenti sulla situazione Covid dei Fischnaller Il programma vede la prima manche fissata per le ore 12.10 italiane (le 19.10 cinesi), mentre la seconda scatterà alle ore 13.50 e inizierà a darci un quadro più completo della situazione, prima delle due manche conclusive di domani. Cosa dovremo attenderci da questa gara? L’equilibrio dovrebbe essere notevole, con diversi protagonisti ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) E così, anche per lo, è tempo di iniziare davvero a fare sul serio per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di. Sul budello di Yanqing si incomincerà con le prime due manche delladi singolo maschile, che nella giornata di domani andrà a consegnare le prime medaglie. LIVE, Olimpiadiin DIRETTA: aggiornamenti sulla situazione Covid dei Fischnaller Ilvede la prima manche fissata per le ore 12.10 italiane (le 19.10 cinesi), mentre la seconda scatterà alle ore 13.50 e inizierà a darci un quadro più completo della situazione, prima delle due manche conclusive di domani. Cosa dovremo attenderci da questa? L’equilibrio dovrebbe essere notevole, con diversi protagonisti ...

Advertising

zazoomblog : Pechino 2022 singolo maschile slittino in tv oggi: orario e streaming manche 1 e 2 - #Pechino #singolo #maschile… - zazoomblog : Slittino oggi Pechino 2022: italiani in gara orari programma tv streaming - #Slittino #Pechino #2022: #italiani - infoitsport : Slittino oggi, Pechino 2022: italiani in gara, orari, programma, tv, streaming - fallinlouisarms : ciao amicww di twitter, oggi è un anno che sono caduta in un burrone mentre andavo con lo slittino vi condivido la… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno -1 delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: oggi non si assegneranno titoli, ma ci sarà spa… -