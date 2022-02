Sci alpino, Christof Innerhofer e altri due atleti avvantaggiati: hanno disputato una prova di discesa in più… (Di sabato 5 febbraio 2022) La terza prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è stata cancellata. Il forte vento ha costretto gli organizzatori ad annullare l’ultimo test sulle nevi di Yangqing, in programma alla vigilia della gara che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino in questa edizione dei Giochi (domenica 6 febbraio, ore 04.00 italiane). Durante questi giorni di prove su una pista sconosciuta e su cui gli atleti non si erano mai potuti cimentare in precedenza, abbiamo capito che Eolo sarà il vero arbitro della rassegna a cinque cerchi. Almeno per quanto concerne le discipline veloci. Le folate hanno fatto capolino più volte nelle prime due prove e hanno dimostrato che potrebbero fare la differenza in gara, avvantaggiando o svantaggiando a seconda dei ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) La terzacronometrata dellalibera maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è stata cancellata. Il forte vento ha costretto gli organizzatori ad annullare l’ultimo test sulle nevi di Yangqing, in programma alla vigilia della gara che assegnerà le prime medaglie dello sciin questa edizione dei Giochi (domenica 6 febbraio, ore 04.00 italiane). Durante questi giorni di prove su una pista sconosciuta e su cui glinon si erano mai potuti cimentare in precedenza, abbiamo capito che Eolo sarà il vero arbitro della rassegna a cinque cerchi. Almeno per quanto concerne le discipline veloci. Le folatefatto capolino più volte nelle prime due prove edimostrato che potrebbero fare la differenza in gara, avvantaggiando o svantaggiando a seconda dei ...

