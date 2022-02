Roma, danno e beffa: il Var ferma Zaniolo, col Genoa è 0-0 (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma – Dopo due successi consecutivi in campionato la Roma frena la sua corsa pareggiando 0-0 all’Olimpico contro un ottimo Genoa. La squadra giallorossa dopo un primo tempo poco efficace, nella ripresa sfiora più volte il gol del vantaggio trovandolo al 90’ con Zaniolo ma l’arbitro annulla dopo aver consultato il Var. Prova di solidità per i liguri in 10 uomini negli ultimi 20’ per l’espulsione di Ostigard. Nel recupero espulso anche Zaniolo. La classifica vede la Roma salire a 39 punti, 3 in meno della Juventus, a 14 il Genoa penultimo. Il match All’11’ palla persa da un difensore rossoblù, Abraham entra in area ma perde l’attimo buono. Due minuti dopo punizione Genoa con palla per Ekuban che in torsione di testa obbliga Rui Patricio all’intervento ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022)– Dopo due successi consecutivi in campionato lafrena la sua corsa pareggiando 0-0 all’Olimpico contro un ottimo. La squadra giallorossa dopo un primo tempo poco efficace, nella ripresa sfiora più volte il gol del vantaggio trovandolo al 90’ conma l’arbitro annulla dopo aver consultato il Var. Prova di solidità per i liguri in 10 uomini negli ultimi 20’ per l’espulsione di Ostigard. Nel recupero espulso anche. La classifica vede lasalire a 39 punti, 3 in meno della Juventus, a 14 ilpenultimo. Il match All’11’ palla persa da un difensore rossoblù, Abraham entra in area ma perde l’attimo buono. Due minuti dopo punizionecon palla per Ekuban che in torsione di testa obbliga Rui Patricio all’intervento ...

Advertising

Asr95Riccardo : @francescozinno_ @leosantacrux @sportface2016 @SerieA No. Alla Roma non danno la possibilità dell'errore. È così.… - 777PARTENERS : RT @cmdotcom: #Zaniolo dalla festa all'incubo che allontana la #Roma dall'Europa. #Mourinho parla di potere, ma in campo i suoi non danno s… - ASoraCamilla : La Roma mette timore. E per ovviare a ciò, si danno ammonizioni inesistenti. #AsRoma #RomaGenoa - alexbyone1927 : La Roma grosso modo ha sempre Subito torti arbitrali, ma come quest'anno la vedo dura, sarà 1 coincidenza ma da qua… - sportli26181512 : Zaniolo dalla festa all'incubo che allontana la Roma dall'Europa. Mou parla di potere, ma in campo i suoi non danno… -