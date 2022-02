Rkomi a Sanremo 2022 e la preparazione al Festival: “Mi sono allenato tanto, non faccio l’amore da un po’” (Di domenica 6 febbraio 2022) Rkomi è in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, contenuto nel repack del disco più venduto nel 2021 dal titolo Taxi Driver. Nella giornata di ieri l’artista ha portato sul palco del Teatro Ariston un medley dedicato a Vasco Rossi in compagnia dei Calibro 35. Ed è proprio con loro che Rkomi incontra i giornalisti subito dopo le prove in teatro. Rkomi e i Calibro 35: distanti musicalmente ma vicini sul palco Rkomi e i Calibro 35 sono sicuri di ciò che portano al Festival di Sanremo nella serata cover. E a parlarne subito è proprio Rkomi: “Fin da piccolo ascoltavo Vasco Rossi, così ho deciso di portare 3 brani vicini al mio mondo. Ho conosciuto i Calibro 35 in studio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è in gara alla settantaduesima edizione deldicon il brano Insuperabile, contenuto nel repack del disco più venduto nel 2021 dal titolo Taxi Driver. Nella giornata di ieri l’artista ha portato sul palco del Teatro Ariston un medley dedicato a Vasco Rossi in compagnia dei Calibro 35. Ed è proprio con loro cheincontra i giornalisti subito dopo le prove in teatro.e i Calibro 35: distanti musicalmente ma vicini sul palcoe i Calibro 35sicuri di ciò che portano aldinella serata cover. E a parlarne subito è proprio: “Fin da piccolo ascoltavo Vasco Rossi, così ho deciso di portare 3 brani vicini al mio mondo. Ho conosciuto i Calibro 35 in studio ...

SanremoRai : L’istinto va oltre la ragione. L’amore non aspetta e, quando c’è, bisogna spingere sull’acceleratore! L’esibizione… - SanremoRai : “Guarda lì, guarda là Che confusione” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ti stringo i fianchi, amore sei te L’ultima curva, insuperabile Insuperabile, insuperabile” L’esibizione integral… - salsadisoiax : Watch me eliminare tutti i tweet su Rkomi appena finisce Sanremo ???? - mightasmaayrkas : RT @Meries_: Io e la Benni che finiamo a sanremo per i tweet sulla schiena di Rkomi -