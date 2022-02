Lega Serie A | Luca Percassi eletto vicepresidente all’unanimità

(Di sabato 5 febbraio 2022) Lo davano papabile come presidente, invece, amministratore deto dell’Atalanta, figlio di Antonio, è statodellaA. Una votazione unanime, come era unanime la proposta. L’amministratore deto dell’Atalanta, figlio di Antonio, ha messo tutti d’accordo. LaA ha annunciato la nomina con una nota ufficiale: “Nella riunione di questa mattina del Consiglio diè statoVice Presidente. La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso”. Secondo lo statuto della, in caso ...

Advertising

marcoconterio : ?? Inchiesta ESCLUSIVA per @TuttoMercatoWeb ?? La @SerieA sta progettando un torneo con TUTTE le 20 squadre della… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - La Lega progetta un torneo con tutte le 20 di A negli States durante il Mondiale - SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - LALAZIOMIA : Lega Serie A, eletto il nuovo Vice Presidente - MondoNapoli : Lega Serie A - Luca Percassi nuovo vicepresidente - -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

... mentre le due squadre non si affrontano a Como dal 7 ottobre 2012 inPro, anche in quel caso ... laB infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a ...... Come per tutti i palazzetti che ospitano i match della vivoA2, il Palasport Fontescodella ... come di consueto, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito dellaVolley ..."Per la storia. Per l'orgoglio. Per i colori". Con questo post social, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, la Lega Serie A ha inaugurato la giornata del derby. Senza alcun dubbio, il match in ...La Lega Serie A ha comunicato il suo nuovo vicepresidente: si tratta di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta. Ecco l’annuncio dell’organo: “Nella riunione di questa mattina del ...