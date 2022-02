Decine di migliaia di pesci morti sono finiti in mare al largo delle coste francesi (Di sabato 5 febbraio 2022) Provengono da uno dei pescherecci più grossi del mondo, ma non è ancora chiaro cosa sia successo: la Francia ha ordinato un'indagine Leggi su ilpost (Di sabato 5 febbraio 2022) Provengono da uno dei pescherecci più grossi del mondo, ma non è ancora chiaro cosa sia successo: la Francia ha ordinato un'indagine

Decine di migliaia di pesci morti sono finiti in mare al largo delle coste francesi Provengono da uno dei pescherecci più grossi del mondo, ma non è ancora chiaro cosa sia successo: la Francia ha ordinato un'indagine Giovedì decine di migliaia di pesci morti che erano stati catturati ...

