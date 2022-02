Crede di essere incinta, ma l’ecografia rivela una verità scioccante – VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Una ragazza ha fatto una scoperta scioccante dopo un ecografia: nel suo utero crescevano da ben due anni peli e denti. La giovane madre ha postato un VIDEO sul suo account TikTok @sandwitchbread circa una settimana fa, dove ha raccontato ai suoi follower la stranissima esperienza. Insieme al VIDEO di due minuti ha scritto nella descrizione: “Il film ‘Denti’ nella vita reale. Non vedo l’ora di essere operata, me li conserverò in un barattolo. #cistidermoide #cistiovaricadermoide #cisti #gine #denti”. @sandwitchbread The movie teeth irl. i can’t wait for surgery, Im gonna keep them in a wet specimen jar. #dermoidcyst #dermoidovariancyst #cyst #gyno #teeth ? original sound – page Il VIDEO ha raggiunto in pochissimo tempo quasi 2milioni di visualizzazioni ed è diventato virale in tutto ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 5 febbraio 2022) Una ragazza ha fatto una scopertadopo un ecografia: nel suo utero crescevano da ben due anni peli e denti. La giovane madre ha postato unsul suo account TikTok @sandwitchbread circa una settimana fa, dove ha raccontato ai suoi follower la stranissima esperienza. Insieme aldi due minuti ha scritto nella descrizione: “Il film ‘Denti’ nella vita reale. Non vedo l’ora dioperata, me li conserverò in un barattolo. #cistidermoide #cistiovaricadermoide #cisti #gine #denti”. @sandwitchbread The movie teeth irl. i can’t wait for surgery, Im gonna keep them in a wet specimen jar. #dermoidcyst #dermoidovariancyst #cyst #gyno #teeth ? original sound – page Ilha raggiunto in pochissimo tempo quasi 2milioni di visualizzazioni ed è diventato virale in tutto ...

