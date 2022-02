Covid oggi Lazio, assessore D’Amato positivo al virus (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, positivo al coronavirus, “Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre, solo un pò di mal di gola”, le parole di D’Amato che annuncia sui social la sua positività a Sars-Cov-2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alessioalla Salute della Regioneal corona, “Purtroppo sono appena risultato. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre, solo un pò di mal di gola”, le parole diche annuncia sui social la sua positività a Sars-Cov-2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

