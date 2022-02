Covid, il booster protegge al 95% dalla malattia grave e al 67% dal contagio (Di sabato 5 febbraio 2022) La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati: lo indica l' Istituto Superiore di Sanità... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) La dosedel vaccino anti-19al 95% dalle forme gravi dellae al 67% dalrispetto a quanto avviene nei non vaccinati: lo indica l' Istituto Superiore di Sanità...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio ri… - HuffPostItalia : Quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati asintomatici. Niente quarantena per chi ha booster - serenel14278447 : La dose booster proteggeal 95% dalle malattie gravi - quotidianodirg : #Saluteebenessere #iss Covid, Iss “Mortalità non vaccinati 25 volte più alta di chi ha booster”… -