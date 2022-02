Un Posto al Sole, anticipazioni 7 febbraio: Nunzio esplode di rabbia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 7 febbraio: Nunzio esplode di rabbia a causa della gelosia. Scopriamo cosa succede. Bianca sta dando segni di cedimento emotivo a causa dell’assenza di sua madre e la situazione complicata a scuola. Franco riuscirà a trovare una soluzione adeguata? Intanto, Katia ha dovuto fare i conti in prima persona con la frustrazione della piccola e per lei i problemi potrebbero non essere finiti. Nunzio e Chiara litigano (via screenshot)Marina ha scelto di andare a Londra con Fabrizio, ma la partenza non sarà immediata. Entrambi, infatti, devono ancora portare a termine alcune incombenze lavorative. Questo periodo che trascorreranno ancora a Napoli riserverà delle sorprese ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 4 febbraio 2022) Unaldella puntata di lunedì 7dia causa della gelosia. Scopriamo cosa succede. Bianca sta dando segni di cedimento emotivo a causa dell’assenza di sua madre e la situazione complicata a scuola. Franco riuscirà a trovare una soluzione adeguata? Intanto, Katia ha dovuto fare i conti in prima persona con la frustrazione della piccola e per lei i problemi potrebbero non essere finiti.e Chiara litigano (via screenshot)Marina ha scelto di andare a Londra con Fabrizio, ma la partenza non sarà immediata. Entrambi, infatti, devono ancora portare a termine alcune incombenze lavorative. Questo periodo che trascorreranno ancora a Napoli riserverà delle sorprese ...

