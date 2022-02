Sofia Goggia rimette gli sci e punta le Olimpiadi, ha i Brividi come Blanco e Mahmood (non è una boomer) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sofia Goggia sta tornando. Ha inforcato gli sci e ha un social media manager che ci sa fare. Su Instagram lancia lei che canta Brividi di Blanco e Mahmood, prima saluta in borghese e subito dopo si ritrae sugli sci. Vuol dire che sta tornando, proprio nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali. E vuol dire, se ce ne fosse bisogno, che non è una boomer. Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò dà notizie della fuoriclasse azzurra che non ha potuto fare la portabandiera alla cerimonia inauguarale perché impegnata nel recupero atletico. «Ho ricevuto un video privato da Sofia: è pronta, sta tornando». Sofia, che ha dominato quasi tutte le libere di inizio stagione, si è infortunata a Cortina: distorsione del ginocchio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022)sta tornando. Ha inforcato gli sci e ha un social media manager che ci sa fare. Su Instagram lancia lei che cantadi, prima saluta in borghese e subito dopo si ritrae sugli sci. Vuol dire che sta tornando, proprio nel giorno dell’inaugurazione delleinvernali. E vuol dire, se ce ne fosse bisogno, che non è una. Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò dà notizie della fuoriclasse azzurra che non ha potuto fare la portabandiera alla cerimonia inauguarale perché impegnata nel recupero atletico. «Ho ricevuto un video privato da: è pronta, sta tornando»., che ha dominato quasi tutte le libere di inizio stagione, si è infortunata a Cortina: distorsione del ginocchio ...

Advertising

LiaCapizzi : Siamo sempre noi, con orgoglio ????: caciaroni ('Ciao mamma') e non banali. Michela Moioli concentrata a far sventola… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : +++#Olympics2022, #Malagò: 'Sofia #Goggia è pronta, sta tornando+++ #BeijingWinterOlympics - napolista : Sofia Goggia rimette gli sci e punta le Olimpiadi, ha i Brividi come Blanco e Mahmood (non è una boomer) Ci sa far… - laregione : Sofia Goggia è tornata sugli sci -