Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata con le cover e i duetti: ecco tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di apparizione. Chi vota e come (Di venerdì 4 febbraio 2022) La lunga notte delle cover sta per cominciare. Dopo l'ennesima abbuffata di show (e ascolti) di ieri, la quarta puntata di Sanremo 2022 si concentra tutta sulla musica e si annuncia lunghissima, ça va sans dire. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti. ecco la scaletta, gli ospiti e le curiosità della puntata che avrà Maria Chiara Giannetta come co-conduttrice al fianco di Amadeus. LA scaletta Sanremo 2022, tutti i duetti della quarta serata in ordine di uscita Noemi – (You make me feel) A natural women (Aretha Franklin) Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizia ...

