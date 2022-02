Sanremo 2022, 56 anni dopo torna il brano scandalo ‘Nessuno mi può giudicare’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Risuona un monito, ‘Nessuno mi può giudicare’, ascoltato con ben altro scandalo 56 anni fa sempre al Festival di Sanremo. Ditonellapiaga e Rettore ripropongono nella serata cover di Sanremo 2022 il testo del brano portato al successo da Caterina Caselli, che per l’epoca suonava ardito – “Non c’era ancora stato il Sessantotto”, ricorda Amadeus – e che racconta di un tradimento al femminile quando ancora l’unico tradimento concepibile era quello da parte dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Risuona un monito,mi può, ascoltato con ben altro56fa sempre al Festival di. Ditonellapiaga e Rettore ripropongono nella serata cover diil testo delportato al successo da Caterina Caselli, che per l’epoca suonava ardito – “Non c’era ancora stato il Sessantotto”, ricorda Amadeus – e che racconta di un tradimento al femminile quando ancora l’unico tradimento concepibile era quello da parte dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

