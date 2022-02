(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il primo venerdì di Febbraio il mondo celebra la “Unicità” della persona nella “dei”. Nata una decina di anni fa da un’idea di Sabrina Flapp, maestra di una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, l’iniziativa punta a sensibilizzare sull’autismo e altre diversità in un messaggio di inclusione e solidarietà. Il Blog di Giò.

Advertising

AurelianoStingi : Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, io e @FPFabrizioPhD vogliamo parlarvi della terapia CAR-T cells e la… - RegLombardia : #WorldCancerDay Oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro. Il Servizio Sanitario Nazionale italiano promuove pro… - Rvaticanaitalia : #4febbraio Oggi si celebra la II Giornata mondiale della #Fratellanza voluta dall'Onu nella data della firma del Do… - FMarchu : RT @Rvaticanaitalia: #4febbraio Oggi si celebra la II Giornata mondiale della #Fratellanza voluta dall'Onu nella data della firma del Docum… - corba62 : Oggi è la “giornata dei calzini spaiati”. È nata una po' di anni fa grazie in una scuola elementare, l’iniziativa v… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Giornata

TRIESTEin Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 2.444 nuovi casi e 13 decessi. Le persone ... Nellaodierna si registrano i decessi di 13 persone: una donna di 93 anni di Fiume ...... sono guarito?' promosso da Fondazione Aiom in occasione dellamondiale contro il cancro. '... In Italia,, vivono 3,6 milioni di cittadini a cui è stato diagnosticato un tumore e circa 1 ...Anche nel corso della giornata do oggi, venerdì 4 febbraio sulla Tangenziale di Salerno si sono registrate code e disagi per tutta la mattinata a causa di alcuni lavori in esecuzione sulla corsia Nord ...Olbia. Il Mater Olbia Hospital aderisce al “World Cancer Day 2022”, la giornata mondiale che viene celebrata ogni anno il 4 febbraio con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza sulla ...