Nek, come sta dopo l’incidente alla mano? Cosa è successo e come si è ferito? Tutta la verità (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nek è ospite di Massimo Ranieri a Sanremo 2022 nella serata cover e duetti di venerdì 4 febbraio. Il cantante si esibirà insieme all’interprete di Perdere l’amore nel brano Anna verrà di Lucio Dalla. Nek, oltre un anno fa, aveva avuto un brutto incidente alla mano che aveva fatto preoccupare i suoi tantissimi fan e... Leggi su donnapop (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nek è ospite di Massimo Ranieri a Sanremo 2022 nella serata cover e duetti di venerdì 4 febbraio. Il cantante si esibirà insieme all’interprete di Perdere l’amore nel brano Anna verrà di Lucio D. Nek, oltre un anno fa, aveva avuto un brutto incidenteche aveva fatto preoccupare i suoi tantissimi fan e...

Advertising

ColuzziAnnarita : @NekOfficial @Ranieri_Calone @SanremoRai X entrambi è un onore...sig.Massimo Ranieri nn poteva scegliere il meglio… - _alate93 : Stasera, grazie a Mahmood e Blanco, si ridarà nuova vita ad un pezzo del calibro de 'Il cielo in una stanza' e mi f… - G_AmongTheStars : Per me è il fatto che stasera dopo Ranieri (con Nek) c'è Michele Bravi e dopo di lui Mahmood e Blanco Non so come p… - sciuto_agata : Offensiva come sempre...... ?? Io non mi chiamo Arianna e non só nemmeno se tu ce l abbia con me....... Buona serata… - EnricoFranchi15 : non mi piace Ligabue come musica e come voce , preferisco Zucchero, i Nomadi e Nek anche se non è musica per me in pratica -