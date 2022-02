Maria Chiara Giannetta si prepara per Sanremo e condivide un outfit super (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo. Ad accompagnare Amadeus durante la ‘serata dei duetti’ ci sarà Maria Chiara Giannetta, l’attrice che ha raggiunto un incredibile successo dopo l’ottima performance in Blanca, la fiction di RaiUno liberamente ispirata ai libri di Patrizia Rinaldi. E proprio questa mattina Giannetta ha preso parte al suo primo appuntamento sanremese, la tradizionale conferenza stampa pre-puntata al fianco di Amadeus. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022: il look audace e sofisticato di Emma tutto da imitare Con un look semplice ma d’effetto ed un make-up che esalta la sua bellezza acqua e sapone, l’attrice ha risposto alle domande dei giornalisti, affermando di essere onorata di poter ... Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto pronto per la quarta serata del Festival di. Ad accompagnare Amadeus durante la ‘serata dei duetti’ ci sarà, l’attrice che ha raggiunto un incredibile successo dopo l’ottima performance in Blanca, la fiction di RaiUno liberamente ispirata ai libri di Patrizia Rinaldi. E proprio questa mattinaha preso parte al suo primo appuntamento sanremese, la tradizionale conferenza stampa pre-puntata al fianco di Amadeus. Vi raccomandiamo...2022: il look audace e sofisticato di Emma tutto da imitare Con un look semplice ma d’effetto ed un make-up che esalta la sua bellezza acqua e sapone, l’attrice ha risposto alle domande dei giornalisti, affermando di essere onorata di poter ...

Advertising

Raiofficialnews : “@SanremoRai è un ambiente che non conosco, al quale non appartengo, ma questo è stato un invito bellissimo. Mi son… - rtl1025 : ??? #Amadeus: 'Maria Chiara Giannetta mi è piaciuta a pelle; mi piace come si pone e piace molto alla gente. C'è gra… - armani : Maria Chiara Giannetta at the 2022 Sanremo Festival in #EmporioArmani @SanremoRai #Sanremo2022 - Angelapalmas2 : RT @DonMatteoRai: 'E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare' ?? Questa sera sul palco del Festival di @SanremoRai un… - Gaia00277775 : Stasera aspetto soprattutto Maria Chiara Giannetta,un'attrice davvero bravissima ???? #Sanremo2022 -