Le prove di verifica e la valutazione formativa nella sperimentazione in un liceo scientifico: in allegato le griglie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Torniamo nuovamente, stante la rilevanza della proposta sulla sperimentazione in atto al prestigioso Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Michelangelo Buonarroti" (liceo scientifico liceo Scienze Applicate liceo Sportivo liceo Linguistico) di Monfalcone (GO) diretto dal dirigente scolastico prof. Vincenzo Caico e nel quale operano delle vere eccellenze. Nel presente articolo, ci soffermeremo, in particolare sulle prove di verifica in itinere delle diverse discipline per le quali sono state definite dai dipartimenti delle griglie di valutazione che comprendano le dimensioni oggetto di valutazione della specifica tipologia di prova e i relativi descrittori di livello.

