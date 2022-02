La tripletta di Higuain con la Juventus – 4 febbraio 2018 – VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4Gonzalosegna contro il Sassuolo la sua unicacon la maglia dellaIl 4Gonzalosegna contro il Sassuolo la sua unicacon la maglia della. Nonostante i tanti gol segnati nelle due stagioni in bianconero, l’argentino non era mai riuscito a portarsi il pallone a casa. All’Allianz Stadium contro la formazione neroverde guidata dal tecnico Iachini, l’attaccante realizza tre reti di pregevole fattura, anche se irrilevanti ai fini del risultato, essendo la partita già virtualmente chiusa sul risultato di 4-0.si scatena nella ripresa, andando a segno tre volte nell’arco di venti minuti. Il primo gol ...

Nella top five anche Insigne e Cavani (24) e(21). Dries Mertens con i suoi (finora) 144 ... Hamsik ha realizzato 8 doppiette (7 a squadre italiane) e 1(al Bologna). Infine una doppia ...... che nell'andata era sotto 2 - 0 per poi pareggiare 2 - 2, con Gonzalo Higuaín che non era riuscito a completare la suapersonale sparando sulla traversa un calcio di rigore. Son Heung - ...