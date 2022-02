Francesca Michielin debutta con il libro: “Il cuore è un organo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La bravissima cantante Francesca Michielin, impegnata in questi giorni con il Festival di Sanremo 2022, debutta quest’anno come scrittrice. Il titolo del romanzo è “Il cuore è un organo” e già si prospetta un successo. Ma scopriamo insieme in anteprima dove acquistarlo, quanto costa e cosa aspettarsi tra le sue righe. Il romanzo Il debutto letterario della cantante vicentina porta il titolo di “Il cuore è un organo” ed è un romanzo che racconta una storia al femminile. Le due protagoniste sono Verde, una giovanissima cantautrice all’apice del successo, e Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni. E poi c’è Anna, che le ha fatte incontrare. Le donne fanno parte di due generazioni completamente diverse tra loro. ... Leggi su mammashoponline (Di venerdì 4 febbraio 2022) La bravissima cantante, impegnata in questi giorni con il Festival di Sanremo 2022,quest’anno come scrittrice. Il titolo del romanzo è “Ilè un” e già si prospetta un successo. Ma scopriamo insieme in anteprima dove acquistarlo, quanto costa e cosa aspettarsi tra le sue righe. Il romanzo Il debutto letterario della cantante vicentina porta il titolo di “Ilè un” ed è un romanzo che racconta una storia al femminile. Le due protagoniste sono Verde, una giovanissima cantautrice all’apice del successo, e Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni. E poi c’è Anna, che le ha fatte incontrare. Le donne fanno parte di due generazioni completamente diverse tra loro. ...

