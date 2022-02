Festival di Sanremo 2022 | quanto guadagnano i cantanti per partecipare

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) È in corso la 72esima edizione deldi. Anche quest’anno la kermesse è diretta, organizzata e condotta da Amadeus. In questa edizione, sono 25 i Big in gara. Le loro canzoni hanno subito conquistato il pubblico e svettano già in cima alle classifiche internazionali. Ildiè infatti da sempre una L'articolo