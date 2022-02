Elisa voce paradisiaca | Elena D’Amario vola sul palco

(Di venerdì 4 febbraio 2022)si è esibita suldell’Ariston accompagnata daballerina professionista di Amici. La serata era dedicata alle cover dei brani nazionali ed internazionali pubblicati tra gli anni Sessanta e Novanta. L’artista di Monfalcone ha portato un testo in inglese, What A Feeling, colonna sonora del cult movie Flashdance.

trash_italiano : LA VOCE DI ELISA È DI UN ALTRO MONDO #Sanremo2022 - MarioManca : La voce di Elisa mi commuove. #Sanremo2022 - kretarossi : RT @im_sara_19: LA VOCE PAZZESCA DI ELISA E IL TALENTO UNICO DI ELENA HANNO DATO VITA A UN VERO CAPOLAVORO ? LE TONNELLATE IMMENSE DI QUES… - sebastiano_____ : RT @iphilfine: con What a feeling Elisa ha dimostrato ampiamente cosa sarebbe capace di fare all’Eurovision, semplicemente con la sua voce… - FioreAppassito2 : RT @im_sara_19: LA VOCE PAZZESCA DI ELISA E IL TALENTO UNICO DI ELENA HANNO DATO VITA A UN VERO CAPOLAVORO ? LE TONNELLATE IMMENSE DI QUES… -

Parte piano, entra l'orchestra alla seconda strofa, e il pezzo prende quota, fino a un finale ad effetto. Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance". Testo: Irene Cara, Keith Forsey Musica: Giorgio Moroder.