Crisi ucraina: continuano gli attriti tra Washington e Mosca (Di venerdì 4 febbraio 2022) continuano gli scontri tra Washington e Mosca sulla Crisi ucraina. Secondo il governo americano, la Russia avrebbe preparato un falso video che mostra atrocità commesse dagli ucraini nel Donbass per giustificare l’invasione dell’ucraina. Mosca nega. Intanto, il presidente Putin incontra il presidente cinese per iniziare una maggiore collaborazione. Il presidente turco Erdogan incontra invece il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022)gli scontri trasulla. Secondo il governo americano, la Russia avrebbe preparato un falso video che mostra atrocità commesse dagli ucraini nel Donbass per giustificare l’invasione dell’nega. Intanto, il presidente Putin incontra il presidente cinese per iniziare una maggiore collaborazione. Il presidente turco Erdogan incontra invece il

Advertising

Agenzia_Ansa : Crisi in Ucraina. Il presidente francese Macron incontrerà Putin lunedì a Mosca e successivamente il presidente ucr… - ispionline : Per l'Europa, la crisi tra #Russia e #Ucraina è anche una #crisi sul #gas. Se Mosca chiudesse tutti i rubinetti, qu… - bendellavedova : #Vienna con @HelgaSchmid_SG - ???? sostiene pienamente ruolo @OSCE per sicurezza comune e in crisi regionali. Ho espr… - AscenzoJacopo : Riflessioni come sempre originali e controcorrente di G. Friedman sulla crisi #Ucraina e la sfida #USA-#Russia le… - cinziasams : RT @ispionline: Per l'Europa, la crisi tra #Russia e #Ucraina è anche una #crisi sul #gas. Se Mosca chiudesse tutti i rubinetti, quali paes… -