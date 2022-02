Criptovalute, arriva il registro degli operatori: ecco chi sarà obbligato a iscriversi (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Teleborsa) – Giro di vite del MEF sul settore delle Criptovalute, che viene obbligato a registrarsi in un’apposito albo (OAM – Organismo agenti e mediatori), istituito con decreto, con il duplice vantaggio di poter verificare la professionalità di chi opera con moneta virtuale o offre servizi di portafoglio e deposito, e di controllare le transazioni effettuate dai loro clienti, che non potranno più sfuggire all’occhio vigile del fisco. Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assimila la posizione di chi opera con le Criptovalute ad un operatore money transfer o cambiavalute. Questi soggetti saranno obbligati ad iscriversi in apposito elenco e, trimestralmente, dovranno comunicare i nominativi di tutti i clienti e tutte le operazioni effettuate da ciascuno di loro. Non sfuggiranno all’obbligo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Teleborsa) – Giro di vite del MEF sul settore delle, che vienea registrarsi in un’apposito albo (OAM – Organismo agenti e mediatori), istituito con decreto, con il duplice vantaggio di poter verificare la professionalità di chi opera con moneta virtuale o offre servizi di portafoglio e deposito, e di controllare le transazioni effettuate dai loro clienti, che non potranno più sfuggire all’occhio vigile del fisco. Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assimila la posizione di chi opera con lead un operatore money transfer o cambiavalute. Questi soggetti saranno obbligati adin apposito elenco e, trimestralmente, dovranno comunicare i nominativi di tutti i clienti e tutte le operazioni effettuate da ciascuno di loro. Non sfuggiranno all’obbligo ...

Advertising

analistapercaso : Criptovalute, arriva il registro degli operatori: ecco chi sarà obbligato a iscriversi. - puntotweet : Stretta sulle criptovalute: arriva l’obbligo di comunicare le transazioni - TommyBrain : BITCOIN \u0026 C. In Italia arriva l'ANAGRAFE delle CRIPTOVALUTE (entrata in vigore e dati trasmetti)' - IacobellisT : BITCOIN \u0026 C. In Italia arriva l'ANAGRAFE delle CRIPTOVALUTE (entrata in vigore e dati trasmetti)' - TommyBrain : BITCOIN \u0026 C. In Italia arriva l'ANAGRAFE delle CRIPTOVALUTE (entrata in vigore e dati trasmetti)' -